РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В городском округе Дзержинский золотые медали вручили 26 выпускникам за успехи в учебе, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

Двадцать пятого июня в городском округе Дзержинский прошли выпускные вечера.

"В этом году (в 2019 году – ред.) 204 выпускника шести образовательных учреждений нашего города закончили 11 классов, 26 из них получили медаль «За особое учение», – говорится в сообщении.