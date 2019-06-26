РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске инициативная группа граждан-соинвесторов решила добиваться через суд признания собственности на квартиры в построенном, но не сданном доме на улице Колхозная, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В настоящее время инициативной группой граждан-соинвесторов строительства квартала жилых домов в Подольске на улице Колхозная, 55, проводится работа по инициированию судебного процесса по признанию прав на объекты недвижимости и постановке жилого дома на кадастровый учет.

«Принимая во внимание, что жилые дома на улице Колхозная, 55, заселены застройщиком ООО «ГлавГрадоСтрой», а ввод объектов капитального строительства задерживается, администрация Подольска поддерживает инициативу участников долевого строительства по признанию прав собственности на жилые помещения в указанных жилых домах, поскольку в данных обстоятельствах отсутствие права собственности ставит граждан в крайне незащищенное с точки зрения закона положение», – говорится в сообщении.

Тем, кто желает оформить право собственности на квартиру до момента введения в отношении ООО «ГлавГрадоСтрой» процедуры банкротства, сделать это можно, обратившись в инициативную группу по контактному номеру телефона: 8(926)715-41-45 (Михаил).

Также получить подробную информацию о реализации прав граждан на объекты жилого назначения и задать интересующие вопросы можно в комитете по строительству и архитектуре администрации Подольска на улице Кирова, 4, третий этаж, кабинет №323; телефон - 8(496)755-57-40.

К правовым последствиям отсутствия оформленного права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме относятся: отсутствие оснований для защиты нарушенных жилищных прав и права регистрации по месту жительства; при фактическом проживании бремя содержания имущества ложится без надлежащего документального подкрепления; появляется переход права на объект третьему лицу. Также отсутствует возможность заключать прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, у них нет ответственности перед конкретными потребителями за качество поставляемого ресурса; нет оснований для заключения договора управления многоквартирным домом в целях содержания и эксплуатации общего имущества собственников.