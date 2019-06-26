РИАМО - 26 июн. В городе Сергиев Посад в связи со строительством третьего этапа автодороги «Западный объезд города Сергиев Посад» до конца сентября – начала октября текущего года будет закрыто движение на участке Новоугличского шоссе от торгового центра «Капитолий» до поворота на улицу Пограничная, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водители могут воспользоваться альтернативными путями проезда - через поселок Мостовик или деревню Наугольное.

«Дорога временно пройдет по площадке возле торгового центра «Капитолий», где находились автобусные остановки и мимо ряда магазинов возле базы «Автодора». Одна из полос движения в сторону Деулина постоянно открыта. Также организован поворот общественного транспорта на резервные площадки, созданные на парковочных местах торгового центра», — говорится в сообщении.

Остановка транзитного общественного транспорта, следующего далее через Деулинский переезд, перенесена на место бывшего поста ГАИ.

Завершить строительство Западного объезда города Сергиев Посад планируется в декабре 2019 года. Западный обход позволит значительно снизить нагрузку на основные магистрали города — Московское и Новоугличское шоссе, проспект Красной армии, а также вывести транзитные потоки из центра, обеспечить выход в направлении Москвы, значительно улучшив транспортную доступность города.