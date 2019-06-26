РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. Живую изгородь из 500 кустарников высадят вокруг детской площадки на улице Карла Маркса в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями профильных управлений администрации округа посмотрел ход работ по комплексному благоустройству двора на улице Карла Маркса, 10/6 и пообщался с подрядчиками.

«Здесь мы стараемся не ставить металлические ограждения вокруг детских площадок. Мы их заменяем на живую изгородь. Это более эстетично и красиво выглядит. Из кустов здесь появится сирень, пузыреплодник. Также живыми изгородями будут огорожены и парковочные карманы», – сказал начальник управления по благоустройству администрации Балашихи Алексей Шумилин.

Он добавил, что всего будет высажено около 500 кустарников. Также по просьбе жителей во дворе появятся спортивная площадка с динамическими тренажерами, тротуар вдоль домов, новая контейнерная площадка, дополнительные парковочные места, новые фонарные столбы со светодиодными светильниками.

Главный инженер компании-подрядчика «Норэнс-групп» Андрей Капустин рассказал, что они приступили к работам по благоустройству данного двора 25 июня.

«На сегодняшний день уже проведены работы по демонтажу старого борта и дорожного покрытия. Мы уже приступили к постановке бортового камня вдоль тротуара. За два дня мы выполнили порядка 2% работ. Всего на работы по контракту заложено 70 рабочих дней», – сказал главный инженер компании-подрядчика «Норэнс-групп» Андрей Капустин.

В работах задействована бригада из 12 человек и три единицы техники – погрузчик-экскаватор, газель и самосвал для вывоза мусора.

По словам Юрова, дом на улице Карла Маркса, 10/6 показательный.

«Это старый жилой дом, здесь четырех-пятиэтажные дома. Здесь не было даже тротуаров, не было организовано парковочных карманов, специализированного места для мусорной площадки и были установлены достаточно скудные игровые элементы. На этот двор будет потрачено порядка 15 миллионов рублей», – сказал Юров.

Он добавил, что с начала года в Балашихе благоустроили 150 дворов из запланированных 500.

Всего в 2019 году в Балашихе комплексно благоустроят около 50 дворов. На работы выделено более 450 миллионов рублей.