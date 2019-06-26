РИАМО – 26 июн. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, подозреваемый в серии отравлений и ограблений жителей столицы, частично признал вину в хищениях, передает РИА Новости.



В среду в Таганском суде Москвы решается вопрос о его аресте.



«Частично признаю вину в хищении», – сказал Сабанов, уточнив, что он говорит только про дело «в отношении трех», фамилий которых не знает.

Сабанов также возразил против удовлетворения ходатайства следствия.



«Я не собираюсь скрываться от следствия и суда, и совершать подобные действия. Буду являться к следователю. Я сам изначально пришел к следствию, когда мне позвонили», – подчеркнул он.



О серийном отравителе ранее рассказало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой.



«Подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества – феназепам и клозапин и трамадол», – добавляется в сообщении.



Кроме того, в отношении Сабанова возбуждены семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое, установлены 11 потерпевших.



Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек.

Видео допроса обвиняемого в серийном отравлении в Москве>>