РИАМО – 26 июн. Количество наркозависимых в Москве сократилось в прошлом году на 11,7% по сравнению с 2017 годом, сообщил в среду журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«Ежегодно мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости наркоманией. В 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается уменьшение общего числа зарегистрированных больных с синдромом зависимости от наркотиков на 11,7%. В 2018 году в наркологической службе Москвы зарегистрировано 23887 больных синдромом зависимости от наркотиков, годом ранее - 27044 больных», - сказал Брюн.

Он отметил, что по данным столичной наркологической службы, общая заболеваемость наркоманией в Москве в расчете на 100 тысяч населения - 191 человек, в 2017 году этот показатель был на уровне 218 человек на 100 тысяч.

«Контингент, употребляющий наркотики, стареет, переходя в другую возрастную группу, а новых случаев заболеваний становится все меньше», - добавил Брюн.