РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. Жителям Балашихи подробно рассказали о том, как происходит процесс сортировки и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Одно из предприятий, занимающихся сортировкой твердых коммунальных отходов, находится в Реутове. На его базе функционируют две конвейерные ленты: для мокрых отходов из серых контейнеров, и сухого мусора из синих контейнеров – пластика, стекла, бумаги и металла. Отсортированные отходы разбиваются по морфологии, прессуются, обвязываются и в дальнейшем передаются переработчикам.

«К нам обратилась инициативная группа граждан из микрорайона Железнодорожный (Балашихи – ред.) и министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с просьбой предоставить жителям возможность ознакомиться с системой раздельного сбора отходов и как происходит процесс сортировки и транспортировки», – сказал заместитель руководителя филиала «Подмосковный» компании «Хартия» Андрей Пащенко.

Он добавил, что согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, вывоз ТКО производится ежедневно. Вывоз раздельно собранных отходов (сухих фракций) – один раз в три дня.

Гендиректор компании «Кусор» Андрей Ломов отметил, что их сортировочный комплекс пропускает через себя порядка 140 тысяч тонн отходов в год.

«В настоящее время на объекте заложен фундамент под крытое здание с навесом. Планируем его возвести в течение шести месяцев. В планах увеличить мощность до 20% сортировки. Площадь здания составит около 600 квадратных метров. Это будет более современное предприятие, построенное по новейшим технологиям», – заключил Ломов.

Проект по двухконтейнерному сбору мусора реализуется в Московской области с 1 января 2019 года. На сегодняшний день на территории Балашихи работают две сортировочные линии – на Объездном шоссе и на улице Текстильщиков.