РИАМО – 26 июн. Подмосковным автолюбителям рекомендовали соблюдать скоростной режиме в связи с ухудшением погоды, так, в регионе в среду идут дожди, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Московской области.

По прогнозам синоптиков, в среду и в ближайшие дни, на территории Московской области возможны дожди, в связи с чем возможно осложнение дорожной обстановки в регионе.

«Госавтоинспекция региона рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Главная задача водителей – быть предельно осторожными и ни в коем случае не продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители», – отмечается в сообщении.

Особую внимательность нужно проявлять пешим участникам дорожного движения.

«Пешеходы должны помнить, что поднятые воротники, капюшоны и раскрытые зонты – значительно ограничивают видимость. Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе световозвращающие элементы», – добавляется в материале.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД.