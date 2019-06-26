РИАМО – 26 июн. В прошлом году более 370 тысяч москвичей поучаствовали в мероприятиях, которые были посвящены борьбе с наркозависимостью, сообщил в среду журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«377 тысяч человек приняли участие в профилактических мероприятиях, посвященных борьбе с наркозависимостью, которые прошли в столице в 2018 году. Из них более 300 тысяч - это столичная молодежь», - сказал Брюн.

Он уточнил, что информационно-просветительская работа в форме лекций и бесед проводилась почти в 1,8 тысячах организациях города, в том числе в школах, колледжах, дошкольных учреждениях, женских консультациях, трудовых коллективах и других местах.

По его словам, за 2018 год было проведено до 116 тысяч медицинских осмотров по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях Москвы.

«Профилактическая деятельность, направленная на формирование в обществе мотивированного негативного отношения к потреблению наркотиков и предупреждения заболевания наркоманией, имеет высокую важность. Дети и подростки должны знать об опасных последствиях, которые влечет за собой наркопотребление», - добавил Брюн.