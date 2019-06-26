РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в сараях на улице Свердлова в подмосковном Подольске, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня, 26 июня, в Подольске днем произошло возгорание в сараях (на улице Свердлова – ред.) вблизи детского сада. В настоящее время пожарные локализовали и ликвидировали пожар. Пострадавших нет. На месте работали три автоцистерны и 15 человек», – сказал сотрудник.

По словам одного из очевидцев происшествия, возгорание произошло сбоку дома №5А по улице Свердлова, где располагается детский комплекс. У здания ранее местные жители жарили шашлыки.