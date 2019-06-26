РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июн. Ямочный ремонт провели в правой полосе Объездного шоссе в квартале Западная Промзона подмосковной Балашихи по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи направила на портал сообщение о том, в правой полосе Объездного шоссе со стороны промзоны недалеко от автомойки имеются ямы и выбоины в дорожном полотне.

«Указанная автомобильная дорога является дорогой местного значения. Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение и сообщает, что работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по указанному адресу выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.