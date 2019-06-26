РИАМО - 26 июн. Пассажиры метро вместе с волонтерами приняли участие в танцевальном флешмобе «Твой ход» в среду, акция прошла на 16 станциях Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Флешмоб, посвященный выпускникам 2019 года, стартовал на станции «Курская»: волонтеры Москвы выстроились в импровизированную линию вдоль поездов. В руках они держали таблички с буквами и поочередно составляли надписи «ВЫПУСНИК» и «#ТВОЙХОД», — говорится в сообщении.

Далее участники провели флешмобы на станциях «Таганская», «Павелецкая», «Добрынинская», «Октябрьская», «Парк культуры», «Киевская», «Краснопресненская», «Белорусская», «Маяковская», «Тверская», «Охотный Ряд», «Лубянка», «Чистые пруды», «Красные Ворота», «Комсомольская». Если соединить эти точки на карте, можно увидеть, что маршрут имеет форму сердца.

«В финале акции в аванзале станции «Курская» волонтеры станцевали флешмоб под песню «Паруса» в исполнении артистов Мот и Zivert», — отмечается в сообщении.