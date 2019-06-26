РИАМО – 26 июн. В Москве на базе горячей линии по вопросам наркомании начала работать служба консультативной анонимной помощи для молодежи, которая называется «#Я настоящий друг!», сообщил в среду журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«У нас есть горячая линия, где можно позвонить и анонимно проконсультироваться. В случае появления в своем близком круге наркотиков – подросток не должен оставаться без информации о том, как ему поступать или как помочь другу, если тот оказался в беде. Специалисты горячей линии выслушают проблемы, дадут советы», – сказал Брюн.

Он также отметил, что в Москве планируют возродить анонимный кабинет для молодежи по вопросам наркомании.

«Еще в 1988 или 1989 году я открывал молодежный анонимный кабинет. Нам тогда дали возможность работать с молодежью. Вот, был телефон, нам звонили, к нам активно приходили. К сожалению, эта тема ушла на задний план. Но это первый шаг к восстановлению анонимного кабинета, то есть любой человек может зайти в наш кабинет, не называя имени и фамилии проконсультироваться и получить какую-то информацию», – подчеркнул Брюн.

По круглосуточному телефону: 8(495)709-64-04 можно получить полный объем информации, в том числе специалист службы составит точный маршрут помощи от обращения до выбора программы реабилитации.