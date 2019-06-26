РИАМО - 26 июн. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на июль 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Второго июля с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 3 июля с 10:00 – председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко. 4 июля с 10:00 – министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. 5 июля с 10:00 – министр социального развития области Ирина Фаевская.

Министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева проведет прием 8 июля с 10:00, в тот же день с 15:00 – министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина. 9 июля с 15:00 – министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан. 10 июля с 10:00 – министр правительства Подмосковья по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов.

С 10:00 11 июля прием проведет министр здравоохранения области Татьяна Мухтасарова, с 15:00 – начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян. 12 июля с 10:00 – министр правительства региона по социальным коммуникация Ирина Плещева, с 16:00 – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пятнадцатого июля с 10:00 граждан примет председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников, с 15:00 – министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. 16 июля с 15:00 – зампред правительства обрасти Александр Чупраков. 17 июля с 10:00 – министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, с 15:00 – зампред правительства региона Игорь Тресков.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина примет жителей 18 июля с 10:00, с 15:00 – первый зампред правительства Подмосковья – министр образования региона Ольга Забралова. 19 июля с 10:00 – министр имущественных отношений области Владислав Коган, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов. 22 июля с 10:00 – председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина, с 15:00 – начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

С 10:00 23 июля прием проведет замминистра образования Подмосковья Елена Михайлова, с 15:00 – министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. 24 июля с 10:00 – министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик. 25 июля с 10:00 – министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, с 15:00 – зампред правительства региона – министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин примет граждан 26 июля с 10:00. 29 июля с 15:00 – министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. 30 июля с 10:00 – замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная. 31 июля с 10:00 – зампред правительства Московской области Максим Фомин, с 15:00 – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.