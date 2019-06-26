РИАМО – 26 июн. Почти 74 тысячи «Карт провожающего» оформили в Московском регионе с начала года, чаще всего их заказывали на Казанском вокзале, станциях «Голутвин» и «Одинцово», говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Чаще всего карты оформляли на Казанском вокзале, станциях «Голутвин» и «Одинцово». Больше всего карт в этом году на данный момент оформлено в мае», – отмечается в сообщении.
«Она позволяет человеку пройти через турникеты на платформу железнодорожной станции, чтобы встретить или проводить родных и близких на электропоезд. Услуга бесплатна, при оформлении необходимо оставить залог в размере 100 рублей. Провожающий может находиться на платформе не более 30 минут. Для возврата залога необходимо обратиться в кассу», – подчеркивается в сообщении.
ЦППК напоминает, что узнать всю информацию о дополнительных услугах и сервисах можно на официальном сайте компании, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
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