РИАМО - 26 июн. Первый в столице мини-танкодром открылся на территории центра «Исток» образовательного комплекса «Воробьевы горы» на юго-западе столицы, гоночной трассой для гусеничной техники может воспользоваться любой посетитель, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Танкодром рассчитан на машины масштаба 1 к 16. Он предназначен для тренировок и соревнований детей, которые занимаются в секциях центра «Исток», а также для увлекающихся техникой взрослых

«На трассе установлены препятствия, делающие ее прохождение интересным как для новичков, так и для опытных моделистов. Первые испытания танкодрома прошли успешно», – говорится в сообщении.

Кроме того, жители Юго-Западного административного округа могут присоединиться к программе «Моделирование исторических технических объектов» в центре «Исток».

«Педагоги научат создавать модели кораблей, самолетов, ракет, колесной и гусеничной техники, управлять ими, а также выступать на соревнованиях», – резюмируется на сайте.