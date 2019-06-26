РИАМО – 26 июн. В Подмосковье 400 директоров школ прошли обучение по цифровизации, подобные семинары планируется ежемесячно проводить в регионе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«Сегодня в доме правительства Московской области состоялся семинар для руководителей общеобразовательных организаций Подмосковья по цифровизации управления образованием на уровне региона и муниципалитета. В нем приняли участие свыше 400 специалистов», – отметила Забралова.

Спикерами на мероприятии выступили директор АНО «Институт информационных технологий в образовании» Азат Ханнанов, заместитель директора департамента решений в сфере образования департамента информационных технологий Москвы Александр Лямин и другие.

«Два года назад мы стали регулярно проводить образовательные семинары по наиболее актуальным вопросам нашей сферы деятельности. Зачастую в них участвуют и иностранные коллеги: совсем недавно перед нашими специалистами выступили спикеры из Эстонии и Финляндии», – дополнила Забралова.

По ее словам, всего за время проведения семинаров в них приняли участие около 10 тысяч директоров школ и представителей муниципальных органов управления образованием.

«Мы продолжим ежемесячно организовывать такие семинары, это очень полезная практика для развития региональной системы образования», – заверила Забралова.

Семинары являются важным этапом реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта «Учитель будущего».