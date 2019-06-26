РИАМО - 26 июн. «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию газопровод в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в деревне Семеновская городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

Протяженность газопровода составила 4,37 километра. Подключить свои дома к газу смогут более 100 человек – жители 75 частных жилых домов. Газопровод в городском округе Шатура стал восьмым объектом, построенным в рамках губернаторской программы.

«До конца года «Мособлгаз» также газифицирует деревню Гармониха городского округа Шатура. Третий и четвертый кварталы года – самое активное время сдачи в эксплуатацию новых газопроводов. К концу года более 10 тысяч человек получат возможность подключить свои дома к газовым сетям», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Для подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения жителям деревни Семеновская необходимо обратиться в центральный офис «Ногинскмежрайгаз». Телефон филиала: +7 (496) 514-49-66.

С начала 2019 года в Подмосковье построены и введены в эксплуатацию восемь новых газопроводов в городских округах Истра, Можайский, Пушкинский, Раменский, Шатура и Шаховская. Узнать список населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации на 2019 год, можно на официальном сайте АО «Мособлгаз» в разделе «Программа газификации».