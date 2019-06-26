РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В микрорайоне Львовский Подольска на разделительном отбойнике повис цельнометаллический фургон «Газель», сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«В среду утром (26 июня – ред.) на Старосимферопольском шоссе в районе микрорайона Львовский по направлению в Чехов на разделительном отбойнике повис цельнометаллический фургон «Газель». Когда я проезжал мимо, его водитель стоял рядом и с ним все было нормально. Отбойник был поврежден», – сказал свидетель.

По его словам, протараненный утром отбойник уже вечером начали ремонтировать.