РИАМО - 26 июн. НИИ «МосТрансПроект» разработал транспортную схему парка развлечений «Остров мечты», который откроют осенью на юге Москвы, она позволит обеспечить максимально быстрое и комфортное перемещение гостей нового парка, количество которых может достигнуть 100 тысяч человек в сутки в самые загруженные дни, говорится в сообщении пресс-службы института.

Этот парк станет одним из ключевых центров притяжения в столице: он охватит аудиторию в 30 миллионов человек. Ожидается, что посещаемость достигнет 100 тысяч человек в сутки в наиболее загруженные дни.

«Открытие столь масштабного парка развлечений ставит непростую задачу – как организовать стабильное транспортное обслуживание такого большого количества посетителей? Существующая инфраструктура не готова к такому вызову – она не обеспечивает достаточной пропускной способности. Нагрузка на нее возрастет в разы – необходимо подготовить новую транспортную схему, способную быстро перевезти десятки тысяч людей с максимальным комфортом», — сказал директор «МосТрансПроекта» Александр Поляков.

Он объяснил, что для достижения этой цели специалисты института использовали наработки столичного плана управления перевозками чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам Полякова, важность качественного транспортного обслуживания – один из главных элементов, создающих общее впечатление от посещения парка развлечений.

«Для создания транспортной схемы парка специалисты «МосТрансПроекта» взяли за основу разработанный в Институте План управления перевозками кубка конфедераций FIFА-2017 и чемпионата мира по футболу FIFA-2018, который помог обеспечить транспортное обслуживание для сотен тысяч футбольных фанатов», — уточняется в материале.

«МосТрансПроект» разработал схему транспортного обслуживания «Острова мечты» на период I этапа ввода объекта. Сложность при разработке схемы заключалась в необходимости учитывать проекты развития транспортной инфраструктуры, которые были запланированы раньше и реализуются сегодня.

Так, в рамках транспортной схемы «МосТрансПроект» внес изменения в уже разработанную документацию по строительству объектов улично-дорожной сети. Новая схема поможет разделить фоновые транспортные потоки и потоки, подвозящие людей в парк развлечений, увеличить пропускную способность дорог, прилегающих к «Острову мечты», а также создать комфортные условия для пешеходов между основными объектами притяжения в парке.