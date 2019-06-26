РИАМО - 26 июн. С начала 2019 года более 670 машинистов московского метро прошли обучение и повысили квалификацию в Учебно-производственном центре метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С начала этого года подготовлено свыше 350 молодых специалистов по профессии «Машинист электропоезда» и 15 по профессии «Машинист мотовоза». Курсы повышения квалификации прошли почти 150 старших машинистов, машинистов-наставников и машинистов-инструкторов, которые занимаются подготовкой молодых сотрудников на линиях метро», — сказал замначальника подземки по управлению персоналом Павел Ковалев.

Он добавил, что еще более 160 действующим машинистам присвоены первый и второй классы трудовой квалификации.

Подготовка специалистов по программе «Машинист электропоезда» проходит в несколько этапов и включает практический и теоретический курс. С использованием интерактивных тренажеров и компьютерных программ студенты отрабатывают технику безопасности перевозки пассажиров, устройство и обслуживание поездов, организацию ремонта. Все эти знания необходимы для бесперебойной и безопасной работы метро.

«Обучение сотрудников проходило на базе Учебно-производственного центра метро. Это современное образовательное учреждение, где идет профессиональная подготовка, переподготовка и проходят курсы повышения квалификации по 48 профессиям», — добавляется в сообщении.

В московском метро представлено более 200 профессий. Должность «Машинист электропоезда» - одна из самых востребованных, в метрополитене трудится более 5,5 тысяч машинистов электропоездов.