РИАМО - 26 июн. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в июле, соответствующий документ опубликован на сайте администрации губернатора региона.

Приемы проводятся в 10:00 – 13:00. Обратная связь из общественных приемных с приемной правительства Московской области происходит ежедневно. Телефон для справок – 8 (498) 602 31 13.

Так, представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей Лобни – 3 июля, Дзержинского – 5 июля, Фрязина – 8 июля, Котельников – 10 июля, Лосино-Петровского – 15 июля, Талдомского округа – 22 июля, Серебряных Прудов – 26 июля, Реутова – 29 июля.

Представители министерства экономики и финансов Подмосковья проведут приемы: 8 июля – в Кашире, 15 июля – в Солнечногорске, 22 июля – в Люберцах, 29 июля – в Лотошине.

Главное архивное управление региона проведет приемы: 3 июля – в Щелкове, 5 июля – во Власихе, 10 июля – в Воскресенске, 12 июля – В Сергиево-Посадском округе, 15 июля – в Луховицах, 19 июля – в Талдомском округе, 22 июля – в Раменском округе, 29 июля – в Балашихе.

Приемные министерства благоустройства Московской области 3 июля работают в Воскресенске, 8 июля – в Мытищах, 10 июля – в Жуковском, 17 июля – в Черноголовке, 19 июля – в Красногорске, 24 июля – в Дубне, 26 июля – в Шаховской, 29 июля – в Электростали.

Полное расписание работы приемных ведомств можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.