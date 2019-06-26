РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске сотрудники полиции проверили 75 мест возможного пребывания мигрантов, по итогам рейдов 13 человек выдворили из РФ, сумма административных штрафов составила более 600 тысяч рублей, говорится в сообщении УМВД России по городскому округу.

«С 18 по 24 июня на территории городского округа Подольск сотрудники полиции УМВД провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Вынесено решений о наложении административных штрафов на общую сумму в размере более 600 тысяч рублей. По материалам сотрудников УМВД судами вынесено 13 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Направлено 30 представлений о не разрешении въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ», – говорится в сообщении.

Всего полицейские проверили 75 мест концентрации мигрантов, составлено 160 административных протоколов.