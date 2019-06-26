РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Работы по уничтожению борщевика Сосновского провели на землях неразграниченной собственности на территории Беляевского пляжа в подмосковном Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на наличие борщевика Сосновского в общественном месте. Она отметила, что на пляже в Беляево вырос и уже цветет борщевик. В прошлом году его просто срубили и других мер не предприняли. Она попросила капитально удалить опасное растение. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Беляевского пляжа.

«Сотрудниками администрации был проведен рейдовый осмотр указанного участка. В результате произведенного осмотра установлено, что участок находится на землях неразграниченной собственности и частично поражен борщевиком Сосновского. Территория, пораженная борщевиком, внесена в Региональную географическую информационную систему Московской области. Опасное растение уничтожено», – сообщается в ответе администрации муниципалитета.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.