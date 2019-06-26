РИАМО – 26 июн. В Химках нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение в 2019 году работ по ремонту входного крыльца детского сада, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее была рассмотрена жалоба ООО «ОдинПро» на действия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №6 «Сказка» и МКУ «Управление централизации закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение в 2019 году работ по ремонту входного крыльца детского сада.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ОдинПро» обоснованной», – отмечается в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида №6 «Сказка» и МКУ «Управление централизации закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.