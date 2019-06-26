РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июн. Более 40 юных жителей подмосковной Балашихи и их родителей приняли участие в празднике, посвященном Дню мореплавателя, он прошел в пиратском стиле, участники строили корабль, ходили по канату, собирали скелет пирата, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Игровая программа прошла 25 июня на арочной сцене на улице Заречная в Балашихе.

«Пиратскую тематику дети очень любят. Они смотрят фильмы и мультики про пиратов, без ума от Джека Воробья. Мы постарались все игровые номера привязать к этой теме, чтобы дети развлеклись, отдохнули и потанцевали», – сказала организатор культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» Екатерина Шевцова.

Она добавила, что около 40 детей и взрослых строили корабль, ходили по канату, собирали скелет пирата, разгадывали загадки, соревновались в танцах и выполняли другие задания. Для участников программы с музыкальными номерами выступили солисты образцового коллектива эстрадного ансамбля «Планета детства».

День моряка был учрежден в 2010 году, он отмечается ежегодно 25 июня. Праздник символизирует признание вклада гражданских моряков в развитие экономики и международных связей. В этот день чествуют и награждают грамотами, дипломами и наградами профессионалов морской и речной торговли.