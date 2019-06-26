РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске после жалобы жителей проведут проверку нестационарных торговых объектов на Привокзальной площади, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках партийного проекта «Народный контроль» депутат фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева совместно с сотрудниками управления потребительского рынка под руководством куратора проекта замглавы администрации Алексея Кука приняли участие в рабочем совещании.

«К депутату на личный прием обратились жители и инвалиды микрорайонов Центральный и Парковый по вопросу о необходимости проверки работы нестационарных торговых объектов (НТО) на Привокзальной площади. Сообщили о ненадлежащем санитарном состоянии этих объектов и плохом качестве продаваемых продуктов», – говорится в сообщении.

В ходе совещания обсуждались вопросы работы НТО на Привокзальной площади в целом. Было принято решение о необходимости проведения рейда в рамках партийного проекта «Народный контроль» с привлечением сотрудников городской прокуратуры, Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора и сотрудников управления потребительского рынка администрации округа.