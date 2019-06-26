РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник на станцию скорой медицинской помощи и украл оттуда ноутбук, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Подольского отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Московской области».

«Нам поступило сообщение о том, что на станцию скорой медицинской помощи в Подольске на улице 50 лет ВЛКСМ проник неизвестный. По данному адресу был направлен наряд. По прибытии на место был задержан гражданин 1970 года рождения, зарегистрированный в Нижнем Новгороде, ранее судимый. Он похитил у сотрудников скорой медицинской помощи ноутбук стоимостью более 21 тысячи рублей», – сказал сотрудник.

Он отметил, что подозреваемого в краже доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.