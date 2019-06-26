РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах 29 июня пройдет Кубок России по суперкроссу, в мероприятии примут участие более 100 мотогонщиков, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

«29 июня на мототреке, расположенному по адресу: Октябрьский проспект, дом 202, пройдет Кубок России по суперкроссу. В первом этапе Всероссийских соревнований по мотоциклетному спорту примут участие более 100 ведущих мотогонщиков Российской Федерации, чемпионы России, участники международных турниров и члены российской сборной», – говорится в сообщении.

Тренировочный заезд начнется в 8:00, торжественное открытие состоится в 11:00, а награждение победителей – в 17:00.

Спорткомитет Люберец приглашает всех любителей мотоспорта, скорости, драйва, адреналина и зрелищ на Кубок России по суперкроссу.