РИАМО – 26 июн. На форуме «Управдом» обсудили порядок составления договоров на ремонт и обслуживание газового оборудования в домах подмосковных Котельников, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

Заведующий территориальным отделом №21 Госжилинспекции Московской области Алексей Степанов принял участие в муниципальном форуме «Управдом», который состоялся в ДК «Белая Дача» городского округа Котельники по адресу: город Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №3.

«В первую очередь собравшиеся обсудили вопросы заключения с жителями договоров на ремонт и обслуживание внутриквартирного газового оборудования, подготовки к отопительному зимнему периоду 2019-2020 годов, включения жилых домов в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Котельников», – говорится в сообщении.

Помимо вышеперечисленных тем жителей интересовали также вопросы начисления платы за вывоз мусора, оборудования и содержания контейнерных площадок, уборки и благоустройства городской территории, проверки качества ремонтных работ, проведенных в МКД. На многие из них в рамках компетенции областного надзорного ведомства Степанов дал жителям подробные ответы.