РИАМО - 26 июн. В ремонт и содержание дорожного полотна в Подмосковье за 5 лет инвестировали 80 миллиардов рублей, отремонтировано 13,5 тысяч километров дорог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Георгиевском зале Кремля под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

«Дороги должны обслуживаться каждый год, интенсивность на наших дорогах очень высокая. 80 миллиардов рублей мы инвестировали в надлежащее состояние дорог за последние пять лет. 13,5 тысячи (километров дорог - ред.) отремонтировано. Помимо ремонта, мы строим переезды, расширяем магистрали», - сказал Воробьев журналистам по итогам заседания Госсовета.

Он добавил, что ведутся постоянный мониторинг, цифровизация, делаются фотоотчеты о ремонте дорог и это дает свои результаты.

Всего в этом году планируется отремонтировать 466 дорог регионального значения, всего более 1,6 тысячи километров.