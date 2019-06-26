РИАМО - 26 июн. Сотрудники транспортной полиции проверяют сообщение об угрозе взрыва на станции «Локомотив» Московского центрального кольца (МЦК), сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Полиция проводит проверку сообщения о якобы существующей угрозе взрыва на станции МЦК «Локомотив»», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также устанавливаются лица, которые сообщили об угрозе взрыва.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.