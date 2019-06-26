РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске рабочие планируют заделать яму на улице Строителей в микрорайоне Львовский до 8 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на автодороге в микрорайоне Львовский. Он отметил, что яма находится на дороге по улице Строителей и требует ремонта.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неудовлетворительного состояния покрытия проезжей части автомобильной дороги микрорайона Львовский на улице Садовая и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Выявленные разрушения дороги не являются аварийноопасными. Работы по устранению разрушений будут выполнены в срок до 8 июля», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.