РИАМО - 26 июн. Смертность на дорогах в Подмосковье продолжает снижаться, в настоящее время этот показатель уже на 10% ниже прошлогодних значений, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

«В рамках указов президента тему дорог мы сопровождаем буквально вручную. За последние пять лет мы на 43% снизили смертность, в этом году идем в темпе - минус 10% к 2018 году. Важнейшая задача», - сказал Воробьев журналистам по итогам заседания Госсовета.

Он отметил, что снижать смертность на дорогах позволяют исключение опасных участков, установка освещения, подземные и наземные переходы. При этом большая доля ДТП происходит из-за пьяных водителей.

«Мы видим большое количество ДТП у водителей с алкогольным опьянением, за последние выходные сводка пришла не очень радостная. Была хорошая погода. Мы работаем над этим», - заключил Воробьев.

Как уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в 2018 году количество случаев ДТП в регионе удалось снизить с 6655 до 5933, количество случаев гибели людей в авариях сократилось на 12% - до 938.