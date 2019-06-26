РИАМО - 26 июн. Ветераны производства «Воскресенских минеральных удобрений» побывали с экскурсией в Егорьевске – подмосковном городе с богатой историей и известными на всю страну церквями и музеями, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Экскурсионный тур для химиков был организован силами совета ветеранов АО «Воскресенские минеральные удобрения» в рамках реализации проекта «В шестьдесят – жизнь только начинается».

«Знакомство с Егорьевском началось с обзорной экскурсии по городу. Ветераны побывали в Александро-Невском соборе, основанном в 1897 году в память о неоднократном спасении от покушений на императора Александра III. Большой собор с пятью куполами и высокой колокольней произвел яркое впечатление на участников экскурсии», — говорится в сообщении.

Химикам также показали Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, построенный в конце XIX века на пожертвования купца первой гильдии Никифора Бардыгина. В годы советской власти на церковной территории располагалось летное училище, в котором обучался знаменитый летчик Валерий Чкалов. В настоящее время в монастыре проводятся реставрационные работы, при этом в храме проходят ежедневные богослужения, а на территории разбит фруктовый сад.

«Ветераны предприятия также посетили Егорьевский историко-художественный музей, который находится в сердце Егорьевска, на бывшей Соборной площади, в особняке купцов Никитиных – памятнике архитектуры XIX века. В собрании музея представлены изделия российской промышленности XVII-XX веков из стекла, фарфора, металла, а также лучшие образцы русских народных художественных промыслов», — добавляется в сообщении.

В следующий экскурсионный тур химики отправятся осенью. В сентябре ветераны предприятия планируют посетить усадьбу Остафьево, построенную в одноименном московском селе в конце XVIII века при князе Андрее Вяземском.

«Из Егорьевска мы вернулись полными приятных впечатлений. Для нас оказалось абсолютной неожиданностью, что совсем недалеко от Воскресенска расположен такой красивый город, столь богатый своей историей», — отметила председатель совета ветеранов предприятия Серафима Морозова.

Она поблагодарила химкомбинат за помощь в организации поездок, которые позволяют ветеранам расширить свой кругозор, лучше узнать историю страны и получить заряд положительных эмоций.