РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июн. Игровой городок с турниками, горками, качелями, безопасным покрытием открыли в детском доме «Непоседы» подмосковной Балашихи, он выполнен из переработанных материалов, полученных при проведении акции «Подари вторую жизнь своей елке», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В церемонии открытия приняли участие министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, замминистра образования Московской области Людмила Болатаева, президент фонда социальных программ Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова, глава Балашихи Сергей Юров, педагоги и воспитанники учреждения.

«Эта площадка – воплощение того, что собранные елки тысяч людей в Подмосковье были разбиты в щепу. Из нее была сделана фанера, и в результате появилась эта детская площадка – первая в своем роде. Но, думаю, что скоро в одежде, предметах быта будут появляться вещи, полученные из вторичного сырья, благодаря той системе, которая создается в регионе», – сказал Хромушин.

Он поздравил воспитанников учреждения с новой площадкой и отметил, что это первый маленький, но очень важный шаг для Подмосковья.

«В 2018 году жителям региона предложили участвовать в раздельном сборе мусора. Никто в это не верил. Но даже проезжая по Балашихе, мы видим, как ответственно люди подходят к этому процессу. Это возможность людям приносить вторичное сырье, чтобы его сразу забирали в переработку», – пояснил Хромушин.

Людмила Болатаева поздравила воспитанников с торжественным событием и выразила уверенность в том, что это место станет центром притяжения для общения и занятия спортом.

Екатерина Богдасарова отметила, что была рада поддержать экопрограмму «Подари вторую жизнь своей елке», направленную не только на решение проблем экологии, но и формирование системы партнерских отношений между государственными структурами, бизнесом и гражданским сообществом ради будущего Планеты. Воспитанникам детского дома она пожелала больше креативных идей и воплощения их в жизнь, ведь будущее находится в их руках.

С того момента, как детский дом отметил 100-летний юбилей, появились новое спортивное ядро, хоккейная площадка, учреждение посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, скоро там начнется ремонт бассейна. А теперь появилась детская площадка, выполненная из переработанных материалов, отметил Юров.

«Мне приятно, что площадка появилась здесь. Уверен, что мы не будем на этом останавливаться, у нас еще много планов, и мы будем помогать развиваться (детскому дому – ред.)», – заключил он.

В финале мероприятия после чаепития детдому вручили настенные часы из спила Кремлевской елки.