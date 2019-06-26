РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона «Об участии в долевом строительстве» на корпус в жилом комплексе «Ильинские луга», строящийся в поселке Ильинское-Усово Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО «ГрадОлимп» заключение о соответствии компании и проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ)», – говорится в сообщении.

По проекту, корпус 13 рассчитан на 361 квартиру жилой площадью 18 тысяч квадратных метров.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», – пояснил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.