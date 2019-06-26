РИАМО – 26 июн. В Таганский суд Москвы поступили материалы дела в отношении серийного отравителя прохожих Мурата Сабанова, это следует из сведений, представленных на сайте суда.
Материалы поступили в суд и будут рассмотрены судьей Натальей Лариной.
Ранее следствие ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемого в хищениях имущества граждан на Хохловской площади в столице, в отношении него возбудили семь уголовных дел.
Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек.
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