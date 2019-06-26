РИАМО - 26 июн. Около станции МЦД-1 «Рабочий поселок» начались работы по благоустройству, протяженность зоны, которую приведут в порядок, — почти 5 километров, рабочие приступили к демонтажу бортового камня и покрытий тротуаров и проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«На территории, прилегающей к станции МЦД-1 «Рабочий поселок», интегрированной с одноименной станцией Смоленского (Белорусского) направления МЖД, начались работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности. Протяженность зоны благоустройства – почти 5 километров, а площадь составляет порядка 14 гектаров», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время рабочие приступили к демонтажу бортового камня и покрытий тротуаров и проезжей части.

«В рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности этой станции МЦД-1 выполнят устройство тротуаров с асфальтобетонным и плиточным покрытием общей площадью почти 28,5 тысяч квадратных метров. Покрытие проезжей части площадью 34,5 тысячи квадратных метров заменят, а также установят новый каменный бордюр протяженностью порядка 20 тысяч метров и отремонтируют более 60 смотровых колодцев», - добавил Бирюков.

Для прокладки кабельных линий в траншеях уложат 14,7 тысячи метров труб ПНД (полиэтиленовые трубы низкого давления) и установят шесть кабельных колодцев.

Кроме того, в рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции МЦД-1 «Сетунь», будет разбито более 70 тысяч квадратных метров газонов. Планируется также установить почти 280 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

Будет проложена асфальтобетонная велодорожка протяженностью более 4 километров.

«Станции МЦД-1 «Сетунь» и «Рабочий поселок» расположены в Можайском районе Западного административного округа столицы. В этом районе находится большое количество жилых домов, офисных центров и промышленных предприятий. Более 130 тысяч горожан пользуются платформами «Сетунь» и «Рабочий поселок», чтобы добраться до центра города», - отмечается в сообщении.

Местные жители неоднократно обращались с просьбами благоустроить дорогу к станциям МЦД-1. Поступали жалобы на тротуарное покрытие, недостаточное освещение, отсутствие инфраструктуры.

На этапе проектирования проводились рабочие встречи с гражданами и представителями управы района Можайский и префектуры Западного округа. Все их пожелания были учтены, а предложенные проектом решения благоустройства согласованы.

Работы планируется завершить до конца 2019 года.

На первом этапе реализации проекта Московских центральных диаметров запустят движение по двум маршрутам – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Интервал движения поездов в часы пик составит 5-6 минут. Их планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.