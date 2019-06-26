РИАМО - 26 июн. В квартире на территории поселка Мельчевка Дмитровского городского округа нашли труп хозяина жилплощади, его убили ножом во время ссоры, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Умершему мужчине было 40 лет, у него ранее имелась судимость. Смерть наступила 24 июня от множественных ножевых ранений.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственное отделение по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области знакомый (убитого – ред.) 1970 года рождения, ранее судимый», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.