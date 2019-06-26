РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. В Королеве начали строительство детского сада на улице Циолковского, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

В дошкольном учреждении предусмотрено восемь групп с игровыми и спальными комнатами, а также служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок.

«Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составит 3 554 квадратных метра. Социальный объект планируется достроить до конца 2019 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Детский сад возводится на 190 мест. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение.

Строительство детского сада осуществляется в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Заказчиком объекта выступает Администрация городского округа Королев.