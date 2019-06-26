РИАМО – 26 июн. В столице задержали мужчину, грозившего поджечь себя у здания Минстроя России, житель Рязанской области требовал снять запрет на строительство его дома, сообщает в среду «Интерфакс».

Мужчину вывели из здания министерства и посадили в полицейский автомобиль.

«Позднее стало известно, что мужчина является сельским жителем из Рязанской области, он устроил одиночный пикет у здания Минстроя. <…> Пикетчик требовал снять запрет на строительство личного жилого дома. <…> Мужчина не является обманутым дольщиком», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в материале добавляется, что заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев завел в здание ведомства мужчину, который в итоге был задержан правоохранительными органами.

По сведениям осведомленного источника агентства, неизвестный мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь себя. Все происходило у здания по адресу: Садовая-Самотечная, дом 10, строение 1.