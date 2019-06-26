РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Люберецкая городская прокуратура выявила нарушения антитеррористической защищенности при проверке четырех учреждений культуры на территории городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Люберецкой городской прокуратурой проведены проверки на предмет антитеррористической защищенности объектов культуры. В их ходе которых выявлены нарушения требований законодательства», – говорится в сообщении.

Городская прокуратура проверила четыре объекта культуры, расположенных на территории Люберец: МУК «Централизованная библиотечная система», Люберецкий дворец культуры, детскую школу искусств «Гармония», детскую школу искусств имени Ковлера.

«По выявленным нарушениям городской прокуратурой в адрес главы Люберец внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», – заключается в сообщении.