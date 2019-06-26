РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска за неделю раскрыли два факта причинения тяжкого вреда здоровью и одно разбойное нападение, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«С 18 мая по 24 июня в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За данный период раскрыли два факта причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение», – говорится в сообщении.

В ходе проведения рейдов по выявлению лиц, употребляющих алкогольную продукцию в общественных местах, сотрудники полиции выявили более 70 фактов нарушения административного законодательства, составили протоколы об административном правонарушении.

Сотрудники УМВД обеспечили охрану общественного порядка при проведении 53 культурно-массовых, двух спортивных и шести политических мероприятий с общим количеством участников и зрителей около 7 тысяч человек. Правонарушений, посягающих на общественный порядок, при проведении массовых мероприятий не допущено.