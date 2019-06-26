РИАМО - 26 июн. В Балашихе мужчина получил проникающее ножевое ранение в ходе совместного распития алкоголя со своей сожительницей, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Между 55-летним мужчиной и его 45-летней сожительницей возникла ссора, и женщина ударила своего оппонента ножом. Пострадавшего забрала бригада скорой помощи из дома на улице Граничная в микрорайоне Железнодорожный. Его доставили в ГБУЗ МО «Балашихинская городская больница имени Анатолия Дегонского».

«25 июня 2019 года по данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» – ред.)», – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что женщину уже задержали.