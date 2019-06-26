РИАМО – 26 июн. В Ленинском районе удалось ликвидировать открытое горение в строении, находящемся в деревне Андреевское, на месте возгорания работают 20 единиц техники, 72 человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в 11:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Андреевское, улица Свердлова. На место отправилась оперативная группа Ленинского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 13:28 – локализация. В 13:55 – ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

На месте возгорания работают 20 единиц техники, 72 человека, из них от МЧС - 33 человека и девять единиц техники.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - «01», с мобильного - «101», – заключается в сообщении.