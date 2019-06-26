РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июн. Застройщик приведет в нормативное состояние дорожную сеть в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска до конца июля текущего года, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В среду Хаймурзина посетила Изумрудные холмы, в сопровождении представителей управляющей компании и застройщика АО «Затонское» она обошла микрорайон, чтобы выявить проблемные моменты.

«Первое, то, о чем мы договорились с застройщиком, что в течение ближайшего времени, я надеюсь, что это произойдет до конца июля точно, вся улично-дорожная сеть, которая находится в микрорайоне Изумрудные холмы, будет приведена в порядок и доведена до нормативного состояния», – сказала Хаймурзина.

Генеральный директор АО «Затонское» Геннадий Гавриленко подтвердил, что дорожные работы застройщик микрорайона начнет в кратчайшие сроки.

«Мы приняли в работу – с сегодняшнего дня начать ямочный ремонт, восстановление разметки, ограждений, знаков. В общем дорожная инфраструктура и благоустройство. В месячный срок мы работы закончим», – сказал он.

Кроме того, он добавил, что в конце июля - начале августа застройщик планирует открыть второй выезд на Волоколамское шоссе из микрорайона Изумрудные холмы в районе дома №8 по Бульвару космонавтов. Сделают это после того, как завершат устройство инженерных сетей в строящейся балетной школе.