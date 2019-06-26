РИАМО – 26 июн. В МВД России предложили конфисковать автомобили, которыми управляли пьяные водители, а собственники транспортного средства смогут подать иск к гражданину, по чьей вине был изъят автомобиль, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания Госсовета.

«Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление ими в пьяном виде. Автомобиль - это источник повышенной опасности, и передавать его гражданину, который совершит управление им в пьяном виде, недопустимо», - сказал Колокольцев.

Он отметил, что собственник автомобиля может подать иск к гражданину, по чьей вине был изъят автомобиль.

«Убеждены, что этот резко снизит аварийность и сохранит тысячи жизней», - заключил Колокольцев.

В среду в Георгиевском зале Кремля под председательством президента РФ Владимира Путина проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

На заседании Госсовета обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.