РИАМО - 26 июн. Для пользователей соцсети «Одноклассники» запустили онлайн-викторину, в ходе которой можно узнать о вымирающих видах животных, которые еще можно сохранить, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Викторину на «Одноклассниках» запустил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в честь 25-летия российского отделения фонда. Это образовательный тест о редких и исчезающих видах животных, среди которых белый медведь, атлантических морж, дикий северный олень, амурский тигр, сайгак, переднеазиатский леопард, европейский зубр и снежный барс», — отмечается в материале.

Всего пользователям предлагается ответить на шесть вопросов. В ходе прохождения теста можно узнать множество интересных фактов. Дизайн викторины выполнен таким образом, что сначала пользователь видит силуэт животного, а затем его полноценную фотографию.

«Викторина, по информации «Одноклассников», расскажет, например, о том, сколько переднеазиатских леопардов существовало в России, как сайгак защищает себя от пыли и кто, помимо человека, угрожает северному оленю», — заключается в сообщении.