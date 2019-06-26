РИАМО – 26 июн. МВД России допускает возможность исключения смертельных случаев в ДТП к 2030 году, для этого необходимо разработать специальную государственную программу, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания Госсовета.

В среду в Георгиевском зале Кремля под председательством президента РФ Владимира Путина проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

«За период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в ДТП удалось сократить почти в два раза, вместе с тем ситуация остается сложной. Мы продолжаем активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в 3,5 раза, а к 2030 году - на нулевой уровень. Такие показатели даже в европейских странах отсутствуют», - сказал Колокольцев.

Он отметил, что для этого необходимо разработать специальную государственную программу сроком до 2030 года.

На заседании Госсовета обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.